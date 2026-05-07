۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

توضیح استانداری کردستان درباره احتمال شنیده شدن صدای تیراندازی درآبیدر

سنندج- مدیرکل امور امنیتی استانداری کردستان از احتمال شنیده شدن صدای تیراندازی در محدوده کوه آبیدر طی دقایق آینده خبر داد و گفت: این صداها ناشی از تمرین نیروهای خودی بوده و تحت کنترل است‌

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، مدیرکل امور امنیتی استانداری اعلام کرد در صورت شنیده شدن صدای تیراندازی با کالیبر ریز در محدوده کوه آبیدر طی ساعات آینده، این موضوع مربوط به برگزاری تمرینات نیروهای خودی است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی با تأکید بر کنترل کامل این فعالیت‌ها افزود: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های آموزشی و عملیاتی انجام می‌شود و از قبل هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

بر این اساس، از شهروندان خواسته شده است در صورت شنیدن صداهای مذکور، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6823261

