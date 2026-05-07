۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۸

کشور در یک مدار خشکی قرار داشته و بارش‌های کمی داریم

قم- معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشور در یک مدار خشکی قرار دارد و بارش‌های کمی داریم در نتیجه باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا حفظ آب افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی در آئین افتتاحیه عملیات اجرایی بتن پارچه‌ای کانال روستای قبادبزن به طول چهار کیلومتر که در محل پروژه برگزار شد، اظهار کرد: قنات‌ها علاوه‌بر مباحث کشاورزی در مباحث اجتماعی روستاها نیز اثرگذار هستند.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه روستایان منابع دیگری جز قنات ندارند، مطرح کرد: استان قم استان خشکی است و حتی در بارش‌های اخیر نیز قم سهم کمی در کشور داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در قم باید به پروژه‌های آبی توجه خوبی شود، اظهار کرد: کشور در یک مدار خشکی قرار دارد و بارش‌های کمی داریم در نتیجه باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا حفظ آب افزایش پیدا کند.

کد مطلب 6823314

