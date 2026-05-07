به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی در آئین افتتاحیه عملیات اجرایی بتن پارچه‌ای کانال روستای قبادبزن به طول چهار کیلومتر که در محل پروژه برگزار شد، اظهار کرد: قنات‌ها علاوه‌بر مباحث کشاورزی در مباحث اجتماعی روستاها نیز اثرگذار هستند.



معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه روستایان منابع دیگری جز قنات ندارند، مطرح کرد: استان قم استان خشکی است و حتی در بارش‌های اخیر نیز قم سهم کمی در کشور داشت.



معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در قم باید به پروژه‌های آبی توجه خوبی شود، اظهار کرد: کشور در یک مدار خشکی قرار دارد و بارش‌های کمی داریم در نتیجه باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا حفظ آب افزایش پیدا کند.