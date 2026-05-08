به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامنژاد، به مناسبت ۱۸ اردیبهشت روز بیماریهای صعبالعلاج، اظهار کرد: صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه، با هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران و حمایت از گروههای آسیبپذیر درمانی تشکیل شد.
وی افزود: طبق اساسنامه این صندوق، خدماتی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامتمحور، خدمات تشخیصی و درمانی، بازتوانی، خدمات پرستاری و درمان در منزل برای بیماران واجد شرایط پیشبینی شده است. این حمایتها علاوه بر تعهدات بیمههای پایه و تکمیلی ارائه میشود و نقش مهمی در کاهش بار مالی درمان برای بیماران دارد.
غلامنژاد با اشاره به گستره بیماریهای تحت پوشش این صندوق گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰ گروه بیماری در سرفصلهایی مانند دارو، ویزیت، خدمات پاراکلینیک شامل آزمایشگاه، پرتوپزشکی و توانبخشی، تجهیزات پزشکی و خدمات بستری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتدریج اعلام و ابلاغ شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: از میان گروههای بیماری تحت پوشش، ۶۹ گروه دارای بستههای خدمتی ابلاغی با سقف تعدادی مشخص در سال هستند. بیماران میتوانند هنگام دریافت خدمات سرپایی، از طریق نسخهنویسی الکترونیک و مراجعه به مراکز طرف قرارداد، بهصورت برخط از مزایای صندوق استفاده کنند.
وی تصریح کرد: میزان پرداخت از جیب بیماران برای خدمات مشمول بستههای ابلاغی، بسته به نوع مالکیت مرکز درمانی و نوع خدمت، میتواند از صفر تا ۲۰ درصد متغیر باشد؛ موضوعی که در بسیاری از موارد، فشار مالی قابل توجهی را از دوش بیماران و خانوادههای آنان برمیدارد.
غلامنژاد درباره شرایط بهرهمندی از مزایای صندوق نیز توضیح داد: بیمار باید تحت پوشش یکی از سازمانهای بیمهگر پایه باشد و بیماری وی بر اساس سازوکار وزارت بهداشت در فهرست بیماریهای صعبالعلاج قرار گیرد. پس از آن، با مراجعه به سازمان بیمهگر پایه، نشان بیماری برای فرد ثبت و امکان استفاده از خدمات صندوق فراهم میشود.
وی با اشاره به آمار ثبت شده در سامانههای الکترونیک بیمه سلامت گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون نشان بیماری در سامانههای الکترونیک بیمه سلامت منتسب شده است و این افراد میتوانند برای دریافت خدمات مربوط به بستههای ابلاغی، به مراکز درمانی سراسر کشور مراجعه کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران همچنین با استناد به گزارشهای سامانههای الکترونیک اظهار کرد: بر اساس استخراج دادهها، سرطان بیشترین سهم هزینهای را در میان بیماریهای تحت پوشش صندوق به خود اختصاص داده و بخش عمده این هزینهها مربوط به داروهای تحت پوشش صندوق است.
غلامنژاد افزود: صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج برای بسیاری از داروهایی که پیشتر فاقد پوشش بیمهای بودند یا هزینه بالایی برای بیماران داشتند، امکان کاهش پرداخت از جیب را فراهم کرده است. همچنین بیماران مبتلا به سرطان در پرداخت هزینههایی مانند PET Scan و رادیوتراپی نیز از مزایای این صندوق بهرهمند میشوند.
وی تأکید کرد: توسعه پوشش خدمات صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج، یکی از اقدامات مهم در مسیر حمایت مالی از بیماران، ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و کاهش دغدغههای درمانی خانوادهها به شمار میرود.
