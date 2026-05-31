شهرداری تهران مسیر ارتقای شغلی بیماران خاص را هموار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شهر، توسعه‌ سرمایه‌ انسانی ‌و امور شورای شهرداری تهران با پیگیری اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و با موافقت و دستور مجید باقری معاون شهردار تهران، امتیازات ویژه‌ای در مسیر ارتقای شغلی کارکنان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، ابلاغ شد.

این اقدام در چارچوب رویکردهای حمایتی شهرداری تهران و با عنایت به ضرورت توجه مؤثر به وضعیت درمانی، معیشتی و شغلی کارکنان مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، پس از بررسی‌های کارشناسی و با هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با ارتقای شغلی مشمولان، ابلاغ و برای اجرا به واحدهای ذی‌ربط اعلام شده است.

بر اساس مفاد این ابلاغ، برای همکاران رسمی مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، امتیاز ویژه مسیر ارتقای شغلی در رتبه‌های ارشد، خبره و عالی از ۱۰۰ امتیاز به ۲۰۰ امتیاز افزایش یافته است.

مطابق ضوابط مقرر، ۱۰۰ امتیاز در چارچوب تبصره ۵۲ ردیف ۵ شیوه‌نامه تعیین امتیازات مسیر ارتقای شغلی محاسبه می‌شود و ۱۰۰ امتیاز مازاد نیز پس از بررسی، تشخیص و تأیید معاونت درمان و تندرستی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی به مشمولان تخصیص خواهد یافت.

همچنین به منظور تکمیل بسته حمایتی و در راستای حمایت همه‌جانبه از همکاران قراردادی مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج شاغل در شرکت‌های هادیان شهر و خدمات اداری شهر، امکان بهره‌مندی از تعجیل یک‌ساله در ارتقای گروه شغلی پیش‌بینی و اعمال شده است.

بر این اساس، دوره انتظار دریافت گروه شغلی برای این دسته از همکاران که پیش از این هر 4 سال یک‌بار بود، به هر ۳ سال یک‌بار کاهش یافته است.