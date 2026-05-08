به گزارشض خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در یادداشتی به مناسبت روز هلال‌احمر نوشت: «روز ۱۸ اردیبهشت، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های خالصانه و انسان‌دوستانه امدادگران خدوم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است، مجموعه‌ای که همواره در خط مقدم امدادرسانی، به‌ویژه در حوادث سخت و پیچیده، حضوری مؤثر، سریع و تعیین‌کننده داشته است.

بی‌تردید در نظام مدیریت بحران و به‌ ویژه در سوانح ترافیکی و حوادث جاده‌ای برون‌شهری، نقش هلال‌احمر در کنار پلیس راهور نقشی مکمل، هم‌ راستا و راهبردی است. این هم ‌افزایی، نه یک همکاری مقطعی، بلکه یک پیوند عملیاتی مستمر در مسیر حفظ جان انسان‌هاست.

در بسیاری از حوادث جاده‌ای، به ‌ویژه در محورهای بین‌شهری که زمان و سرعت امدادرسانی تعیین ‌کننده ‌ترین عامل در کاهش تلفات انسانی است، تیم‌های امدادی هلال‌احمر در کنار همکاران ما در پلیس راهور فراجا نخستین گروه‌های حاضر در صحنه حادثه هستند. این حضور به‌موقع و هماهنگ، نقش مستقیمی در کاهش شدت آسیب‌ها و افزایش شانس زنده ماندن برای مصدومان دارد.

تجربه سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است که هرچه سطح هماهنگی میان پلیس راهور و هلال‌احمر ارتقاء یابد، کیفیت مدیریت صحنه تصادف، سرعت امدادرسانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی نیز به شکل معناداری بهبود پیدا می‌کند. این واقعیت، اهمیت آموزش‌های مشترک، رزمایش‌های امدادی و تقویت ساختارهای ارتباطی بین 2 مجموعه را دوچندان می‌سازد.

اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی امدادگران فداکار هلال‌احمر، از تلاش‌های بی‌وقفه و ایثارگرانه آنان در کنار مأموران پلیس راهور در صحنه‌های پرخطر و حادثه‌خیز صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم و امیدوارم این همکاری‌های ارزشمند بیش از پیش در مسیر ارتقای ایمنی ترافیکی کشور استمرار یابد.»