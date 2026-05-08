جوانی جمعیت و فرزندآوری باید به یک گفتمان و فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با بررسی عوامل تورم و گرانی های اخیر پرداخت و گفت: مشکل ساختاری اقتصاد مثل«کسری بودجه» که دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول شده، «تأمین هزینه‌های جاری دولت از طریق چاپ پول» برای پرداخت حقوق ها و عیدی بازنشستگان و از طرفی تعطیلات نوروزی، و «تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بسته بودن بورس، از بخش قابل‌توجهی از درآمد خود محروم شده» و مجبور به استقراض از دولت شدند.

وی تخریب کارخانه‌های تولیدی در جنگ و کمبود مواد اولیه را عامل دوم تورم و گرانی ها دانست و افزود: برخی از کارخانه‌های اصلی مثل کارخانه‌های فولادی و پتروشیمی که تأمین‌کننده مواد اولیه برای تولید سایر کالاها هستند، در جنگ آسیب دیده و بخشی از زنجیره تولید با مشکل روبه‌رو شده است و پلاستیک، ورق خودروسازان و... گران شده البته سوء استفاده برخی در این شرایط هم وجود دارد.

خطیب جمعه سلطانیه کاهش شدید بازگشت درآمدهای ارزی به دلیل تشدید تحریم‌ها و ریسک بالا را عامل سوم دانست و با بیان اینکه درآمد ارزی کشور زیاد شده اما به دلایلی به کشور باز نگشته است، ادامه داد: عامل چهارم اخلالگران اقتصادی و کسانی هستند که از حضور مردم در خیابان‌ها ناراحتند. آنهایی که در اغتشاشات دی ماه شکست خوردند، آنهایی که بخاطر تعطیلی بازارهای مالی مثل بورس، افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را نشانه گرفته اند، محتکرین که کالاهای مردم را احتکار می کنند. این عامل شاید سهم آماری بالایی نداشته باشد، اما اثر روانی آن بسیار زیاد است. عده‌ای که در دو ماه گذشته نتوانستند با نوسان در بازارها به هدفشان برسند، اکنون دست به دامن افزایش قیمت‌ها شده‌اند.

حسینی نسب به وظیفه دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس برای سه عامل اول گرانی ها تدبیر کنند و قوه قضاییه هم تحرکات اخلالگران، احتکار کنندگان و مفسدان اقتصادی را رصد و مثل مجرمان جنگی با آنان برخورد کند. مردم هم با همدلی و مواسات حال همدیگر را رعایت کنند. خصوصا حال نیازمندان، مستاجران و در مصرف انرژی و آب و گاز و برق صرفه جویی نمایند.

امام جمعه سلطانیه در ادامه به تبیین اهمیت جمعیت و فرزندآوری بر اساس آیات قرآن پرداخت و با بیان اینکه جمعیت یک موهبت الهی و عامل مهم اقتدار جامعه است، افزود: علاقه به فرزند در نهاد همه انسانها وجود دارد و فرزند زینت زندگی است و ترک ازدواج و جلوگیری از فرزندآوری، تحریم حلال‌های الهی، باطل‌گرایی و کفران نعمت است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، کاهش جمعیت را از خطرات می دانست و می فرمود تن انسان از مساله جمعیت می لرزد، به محورهای اصلی سیاست کلی جمعیت اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ باروری، جوان‌سازی جمعیت، رفع موانع ازدواج و تسهیلات آن، ایجاد تسهیلات فرزندآوری و توجه ویژه به مادران، فرهنگ‌سازی در امر فرزند آوری و فرزندپروری، توانمندسازی جمعیت در سنّ کار و حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم از سیاست کلی جمعیت است.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه یکی از ابعاد مسئله جمعیت در جامعه، معضل افزایش تک‌فرزندی و کم‌فرزندی در خانواده‌ها است و باید عوامل این معضل سنجیده شود. و الا همه ذاتا فرزند داشتن را دوست دارند، افزود: جوانی جمعیت و فرزندآوری باید به یک گفتمان و فرهنگ عمومی تبدیل شود و فرزند نیاوردن و کم فرزندی در جامعه یک عمل ناپسند محسوب شود.

حسینی نسب به سالروز اعلام پایان جنگ جهانی دوم و آثار آن اشاره کرد و با بیان اینکه این جنگ بین ۳۰ کشور با ۱۰۰ میلیون نظامی اتفاق افتاد و حدود ۸۰ میلیون کشته داشت و افزود: نتیجه نهایی جنگ جهانی دوم پیروزی متفقین بود و تشکیل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از مناقشات بین کشورها از جمله پیامدها بود که قدرت‌های پیروز در جنگ شامل ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و فرانسه و شوروی و چین به پنج عضو دائم شورای امنیت آن تبدیل شدند.

امام جمعه سلطانیه افزود: ایران در این جنگ اعلام بیطرفی کرد اما انگلیس و شوروی بخاطر منافع خودشان به ایران حمله کردند و ایران اشغال شد و رضاشاه استعفا داد و از ایران فرار کرد و با حیله انگلیس محمدرضا شاه به حکومت رسید. حدود ۴ میلیون نفر ایرانی بر اثر قحطی کشته شدند.

حسینی نسب با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و با تجلیل و قدرشناسی از مجاهدتهای هلال احمر گفت: هلال احمر نهادی است که در همه بحرانها، حضور مجاهدانه دارد. سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ. از میان آتش، آوار و آب و ترکش عبور می کند تا انسان های گرفتار شده را نجات دهد. هلال احمر در جنگ تحمیلی فعلی بیش از ۷ هزار نفر را از زیر آوار بصورت زنده نجات داد که واقعا شایسته لقب فرشتگان امداد و نجات هستند.