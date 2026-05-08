۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

زمین لرزه خوی خسارتی در پی نداشت

ارومیه - مدیریت بحران خوی گفت: زمین لرزه عصر جمعه در این شهرستان خساراتی در پی نداشته است.

سالم خویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۳.۹ ریشتری در جمعه اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه نیروهای امدادی به محل زمین لرزه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این زمین لرزه خسارات مالی و جانی در پی این زمین لرزه گزارش نشده است.

