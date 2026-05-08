زمین لرزه خوی خسارتی در پی نداشت

سالم خویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه ۳.۹ ریشتری در جمعه اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه نیروهای امدادی به محل زمین لرزه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این زمین لرزه خسارات مالی و جانی در پی این زمین لرزه گزارش نشده است.
ارومیه - مدیریت بحران خوی گفت: زمین لرزه عصر جمعه در این شهرستان خساراتی در پی نداشته است.
