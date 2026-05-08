به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: جنگ تحمیلی بر ما حقی دارد و خداوند صاحب آن حقیقت است.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: نیروهای مسلح ما به یاری خداوند متعال و با پشتیبانی ولایت و رهبری، به زودی دشمنان را در قعر خلیج همیشه فارس دفن خواهند کرد.

وی همچنین تأکید کرد: مدیریت حقوقی تنگه هرمز به دست ما ایرانیان است و به هیچ وجه وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل باز نخواهد گشت.

امام جمعه سیریک تصریح کرد: برای ظهور امام زمان (عج) باید استغاثه کنیم و بهترین استغاثه، خواندن نماز استغاثه است.

امام جمعه سیریک در ادامه با قاطعیت بر رعایت نکات ایمنی و اصولی در سوخت‌گیری پمپ‌بنزین‌های سیریک تأکید کرد و گفت: در حال حاضر شاهد رعایت نشدن نکات ضروری در فرآیند سوخت‌گیری هستیم که این موضوع نگرانی‌های فراوانی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

وی افزود: بنابراین لازم است مدیریت و نظارت بیشتری بر این فرآیند اعمال شود تا امنیت و آرامش خاطر مردم فراهم گردد.