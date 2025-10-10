انهدام  باند وارد کننده کالای ممنوعه در سواحل غرب هرمزگان  

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ بهروز آکفوره در تشریح جزئیات شناسایی و انهدام این باند بزرگ واردکننده کالای ممنوعه به داخل کشور اظهار کرد: اعضاء این باند قصد توزیع گسترده کالای ممنوعه را داشته که با هوشیاری مرزبانان دریابانی بندرلنگه در دریا و ساحل دستگیر شدند.

وی افزود: در جهت مبارزه با دسیسه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ترویج فرهنگ منحط غربی و فساد در جامعه ایران و آلوده نمودن جوانان و سرمایه‌های کشور، دریادلان بندرلنگه پس از بررسی و جمع‌آوری اطلاعات کافی اعضاء این باند را شناسایی کردند.

فرمانده دریابانی بندرلنگه بیان کرد: اعضای این باند اقدام به واردکردن محموله‌های کالاهای ممنوعه از مرزهای غربی استان به داخل کشور می‌کردند که عمدتاً در مناطق غرب هرمزگان ، لامرد استان فارس و عسلویه توزیع می‌شد.

این مقام ارشد دریابانی در غرب هرمزگان عنوان کرد: در این رابطه بیش از ۶ هزار عدد انواع کالای ممنوعه و همچنین ۲ دستگاه بی سیم دستی ، یک دستگاه تلفن ماهواره ای ، چندین دستگاه تلفن همراه موسوم به شوتی، مقادیر زیادی گیرنده های جی پی اس و سایر ادوات و آلام جرم مرتبط به همراه ۴فروند شناور و ۵دستگاه انواع خودروی سبک از متهمین کشف و توقیف شده‌است.

سرهنگ آکفوره با اشاره به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریالی این محموله کشف شده، خاطرنشان کرد: تعداد ۳ نفر در این رابطه دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند و اقدامات جهت دستگیری سایر اعضای این باند در حال انجام است.