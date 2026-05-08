تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم حمایت قضایی از فعالین اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان همزمان با نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌ها به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان در بندرعباس برگزار شد.

رؤسا و دادستان‌های برخی از حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در این جلسه به صورت تصویری و از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مهم حقوقی و قضایی استان پرداختند.

در این جلسه که با دستور کار ارائه گزارش مختصر از اهم اقدامات انجام شده در سال گذشته و در زمان جنگ و برنامه ریزی و اولویت بندی راهبردها در سال‌جاری در سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد، رئیس کل دادگستری هرمزگان و تعدادی از معاونین وی نیز طی سخنانی به بیان تدابیر، برنامه‌ها و گزارش اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی استان پرداختند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دفاع مقدس سوم و جنگ رمضان، از تلاش‌های مدیران و کارکنان حوزه‌های قضایی، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی در این ایام تقدیر و تشکر کرد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان، اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن قابل تأمل است و ضرورت دارد بررسی شود آیا وحدت و همدلی مردم در این ایام بر کاهش ارتکاب جرم و جنایت و بزه در سطح جامعه مؤثر بوده است یا خیر.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با درخواست از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برای ارائه پیشنهادات مشخص و ایده‌های جدید جهت بهبود عملکردها، تصریح کرد: در شرایط فعلی، هماهنگی و تعامل بین مدیران و زیرمجموعه بیش از پیش اهمیت دارد و این موضوع باید با هدایت، پیگیری تقدیر، ارشاد و سرکشی و دلسوزی همراه باشد.

وی به اهمیت سرعت و دقت در رسیدگی‌ها به ویژه در خصوص پرونده‌های مهم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای احکام هم باید به موقع و به روز باشد و لازم است این موضوع با در نظر گرفتن جنبه بازدارندگی و تمامی ابعاد قانونیِ آن انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت لزوم اطلاع رسانی صحیح و دقیق و به هنگام از روند پرونده‌های قضایی در هماهنگی کامل با مرکز رسانه قوه قضاییه، گفت: تعامل با ضابطین و اخذ گزارشات دقیق و مستندات لازم از آنها قبل از انتشار اخبار و اطلاعات جهت جلوگیری از نشر اخبار غیرواقعی یا اغراق گونه باید به صورت مستمر از سوی مسئولان حوزه‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، توجه ویژه مسئولان قضایی در حوزه‌های مختلف به رفع موانع تولید و اشتغال در مراکز و واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که اقلام و نیازمندی‌های عمومی را تأمین می‌کنند را خواستار شد.

ضرورت بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی با نگاه حمایتی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت و کمک به دولت جهت تسهیل و تسریع در واردات کالاها و تأمین نیازمندی‌های اساسی مردم از دیگر مواردی بود که از سوی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، نظارت بر بازار و برگزاری جلسه با صنوف و اتحادیه‌ها با هدف جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت‌ها جهت جلوگیری از تورم و گرانی بدون دلیل را مورد تأکید قرار داد و در این خصوص از مسئولان قضایی استان خواست، حمایت از فعالین اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان در چارچوب قانون و ضوابط با هدف تسهیل و تسریع در تأمین به موقع مایحتاج مردم را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه ضرورت دارد در تمامی فعالیت‌های مراجع قضایی، مدل تعالی قوه قضاییه مدنظر باشد، گفت: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مانده در شعب و جلوگیری از اطاله دادرسی باید به صورت ویژه در دستور کار مسئولان قضایی باشد.