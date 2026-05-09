گزارش عملکرد سازمان روانشناسی به بازرسی ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی طی نامه ای خواستار توجه ویژه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به ارائه بازخورد مؤثر از اقدامات در راستای وظایف قانونی در سطح جامعه شود.

به گفته اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، در این مکاتبه که با رویکرد مطالبه و ارائه گزارشی درخصوص اقدامات عملی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره صادر شده است؛ به واسطه ضرورت ارزیابی از اقدامات آن سازمان در انطباق با وظایف مصرح در راستای مواد ۳ الی ۵ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی، ارائه گزارشی از اجرای تکالیف قانونی، ذاتی و صنفی آن سازمان در حوزه سلامت روان در سطح جامعه به منظور کاهش پدیده‌های آسیب زا، فعالسازی «ستاد عملیات و پشتیبانی روانی، اجتماعی کشور»، تجهیز تیم های پشتیبانی روانی اضطراری»، طراحی «برنامه ملی تابآوری روانی و حمایت روان اجتماعی» و نیز برخورد با مراکز و اشخاص فاقد صلاحیت، موضوع در دستور کار پیگیری و پایش دستگاه نظارتی قرار گرفته است.