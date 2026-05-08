برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، ضمن اشاره به توصیه‌ها و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه، بر ضرورت برخورد سریع با سوءاستفاده‌های اقتصادی و مفسدین تأکید کرد و اظهار داشت: باید موضوع برخورد با مفسدین اقتصادی هرچه زودتر انجام شود تا اسباب رضایت خاطر مردم فراهم گردد؛ هرچند زحمات بسیاری کشیده می‌شود اما با توکل به خداوند، این محدودیت‌ها برطرف خواهد شد.

امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی، اظهار داشت: ما هیچ هراسی از بی‌تربیتی‌هایی که ترامپ انجام می‌دهد نداریم. گویی او قصد آزمایش ما را دارد، اما باید بداند که ما آماده‌ایم؛ نیروهای مسلح و مردم ما، بنا به فرمایش امام راحل (ره)، تا آخر ایستاده‌اند و قطعاً با وعده الهی، پیروزی نصیب ملت خواهد شد.

فاطمی با اشاره به مناسبت‌های هفته، ضمن بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، از خدمت‌رسانی جهادی این نهاد در مواقع حساس و نقش نیروهای استان در جنگ تحمیلی یاد کرد.

وی همچنین با بزرگداشت سالروز شیخ کلینی رازی، به پیشینه علمی ایرانیان اشاره کرد و گفت: در فقه شیعه، کتب چهارگانه اصلی توسط سه عالم ایرانی نوشته شده که نشان‌دهنده استعداد و سردمداری ایرانیان در این حوزه است؛ همان‌طور که شیخ کلینی ۱۶ هزار حدیث را در کتاب کافی جمع‌آوری کرد.

خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به روز ۲۵ ذی‌القعده (روز دحوالارض)، این روز را بسیار مهم دانست و گفت: دحوالارض به معنای روزی است که زمین از زیر کعبه گسترش یافت. برخی دانشمندان معتقدند در ابتدا تمام کره زمین آب بود و اولین نقطه ظهور خشکی، کعبه بود که طی هزاران سال، غارها و دریاها شکل گرفتند.

انتقاد از کاپیتولاسیون و یادآوری مبارزات ضد استعماری

فاطمی در ادامه با اشاره به سالروز لغو کاپیتولاسیون، این قرارداد را از ننگ‌های دوران پهلوی دانست و گفت: در آن قرارداد، دستگاه قضایی ایران حق مداخله در جنایات آمریکایی‌ها را نداشت که این بسیار شرم‌آور بود، اما خوشبختانه در سال ۵۸ در ابتدای انقلاب اسلامی ملغا شد.

وی همچنین با یادآوری اقدام میرزای شیرازی در لغو امتیاز تنباکو، آن را نخستین موضع‌گیری مؤثر مرجعیت علیه استعمار دانست.

امام جمعه شهرکرد در پایان، نسبت به وضعیت جمعیت ملت ایران هشدار داد و اظهار داشت: کاهش نرخ زاد و ولد، آسیب جدی به کشور وارد می‌کند. در برخی استان‌ها به دلیل عدم ازدواج یا تعداد کم فرزندان، نژادها در حال محو شدن هستند. لذا توصیه می‌شود به خاطر رضای خداوند، به مسئله جمعیت و زاد و ولد توجه ویژه شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به ملاقات رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور با علاقه و ارادت بیان می‌کردند که بیش از دو ساعت در محضر رهبر انقلاب بوده‌اند.