مدیریت تنگه هرمز مهمترین راهبرد ایران در مقابل تجاوز دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: تنگه هرمز در طول تاریخ معاصر کشورهای استعمارگری مانند پرتغال و انگلیس و سایر کشورهای غربی اداره می‌شد اما در جنگ اخیر با دستور سردارشهید تنگسیری، با فرمان یا زهرا این تنگه هرمز مسدود و اداره آن توسط ایران انجام شد.

وی با شاره به نقش اقوام ایرانی در دفاع از کیان ایران اسلامی نیز گفت: در طول تاریخ فرزندان ایران اسلامی برای دفاع از کشور فداکاری و رشادت های زیادی از خود نشان دادند و هم اکنون فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بر عهده دریادار شهرام ایرانی و اهل استان کردستان است.

امام جمعه مهاباد گفت: در دوره قاجار نیز سردار عزیزخان مکری، در دوران امیرکبیر به فرمانده نیروی نظامی ایران و رییس دانشگاه داروالفنون انتخاب شد و در جنگ هرات به عنوان فرمانده لشکر ۶ تبریز خوش درخشید.

وی افزود: سردار غزیرخان که بعدها والی تبریز و شیراز نیز بود، رییس هیات مذاکره ایران در دوران ناصر الدین شاه برای پایان جنگ هرات را برعهده داشت و از میان رجل هیات حاکمه وی مورد اعتماد پادشاه قرار گرفت.

ماموستا امامی با اشاره به روز معلم و جایگاه معلمان در توسعه جامعه گفت: رشد و پیشرفت هر جامعه در سایه تلاش آنها برای فراگیری علم و دانش است و معلمان نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

وی یاداور شد: اگر شرایط معیشتی معلمان بهتر شود روند توسعه و پیشرفت جامعه شتاب بیشتری به خود می گیرد و قله های رشد و طرقی جامعه آسان تر فتح خواهد شد.

امام جمعه مهاباد با اشاره به ۱۸ اردیبهشت و روز هلال احمر نیز افزود: نیروهای هلال احمر در جنگ های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه جانفشانی و رشادت های زیادی برای نجات جان مجروحان و پیدا کردن جنازه شهدای این ۲ جنگ از خود نشان دادند.

وی اظهار کرد: دشمنان در طول این جنگ به انبارها و پایگاه ها و حتی آمبولانس های جمعیت هلال احمر که در حال مامویت خدمت رسانی به مجروحان جنگی بودند، آسیب های زیادی وارد کردند.