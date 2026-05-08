به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «طورا» در جنوب این کشور ۴ نفر شهید و ۸ تن زخمی شدند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، در حمله هوایی رژیم اشغالگر به شهرک حداثا در جنوب لبنان هم یک نفر شهید شد و دو نفر هم زخمی شدند.

خبرنگار المنار هم از شهید شدن سه نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه آنها در شهرک الزراریه خبر داد.

این آمار در حالی اعلام می شود که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین موارد نقض آتش بس از سوی رژیم اشغالگر، شهرک زبقین در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای و شهرک های عنقون و الزراریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

ارتش اشغالگر شهرک دیر قانون النهر را هم هدف حمله هوایی قرار دادند.

در شهرک حومین التحتا هم یک موتورسیکلت هدف حمله هوایی قرار گرفت.