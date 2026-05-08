حمله آمریکا به لنج غیرنظامی ۱۰ مصدوم، یک شهید و ۴ مفقود برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر، از وقوع حمله از سوی نیروهای آمریکایی به یک شناور غیرنظامی در آب‌های جنوب کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: در جریان اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته آمریکایی‌ها در محدوده تنگه هرمز و دریای مکران، یک فروند لنج باری در نزدیکی آب‌های شهرستان میناب هدف اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

فرماندار میناب افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، ۱۵ ملوان در این شناور حضور داشته‌اند که از این تعداد، ۱۰ نفر مصدوم شده و برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. همچنین ۵ نفر از سرنشینان این لنج مفقود شده بودند که عملیات جستجو برای یافتن آنان بلافاصله آغاز شد.

رادمهر در به‌روزرسانی این خبر تأکید کرد: متأسفانه در آخرین گزارش‌های دریافتی، پیکر یکی از مفقودان پیدا شده که شهید شده است و تلاش‌ها برای یافتن سایر مفقودان توسط گروه‌های مردمی و تیم‌های تجسس همچنان ادامه دارد.