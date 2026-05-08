۴ تن از ملوانان مورد حمله قرار گرفته شده در میناب همچنان مفقود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد نفیسی، با اشاره به جزئیات حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به یک شناور باری غیرنظامی در آبهای شهرستان میناب اظهار داشت: در این اقدام تجاوزکارانه، یک فروند لنج باری که در نزدیکی آبهای میناب در حال تردد بود، مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتشسوزی شدید شد.
وی افزود: این شناور حامل ۱۵ ملوان بود که متأسفانه بر اثر این حادثه، یک نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و ۱۰ نفر نیز مصدوم شدند. همچنین در این حادثه ۴ نفر مفقودالاثر هستند.
نفیسی تصریح کرد: از اولین لحظات وقوع حادثه، تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، نیروهای مردمی و گروههای تجسس به منطقه اعزام شدند و مصدومان بلافاصله به بیمارستانها منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفتهاند.
