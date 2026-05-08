  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

۴ تن از ملوانان مورد حمله قرار گرفته شده در میناب همچنان مفقود هستند

۴ تن از ملوانان مورد حمله قرار گرفته شده در میناب همچنان مفقود هستند

میناب- معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان از مفقود بودن چهار تن از ملوانان حاضر در لنج باری مورد حمله در میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد نفیسی، با اشاره به جزئیات حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به یک شناور باری غیرنظامی در آب‌های شهرستان میناب اظهار داشت: در این اقدام تجاوزکارانه، یک فروند لنج باری که در نزدیکی آب‌های میناب در حال تردد بود، مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شدید شد.

وی افزود: این شناور حامل ۱۵ ملوان بود که متأسفانه بر اثر این حادثه، یک نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و ۱۰ نفر نیز مصدوم شدند. همچنین در این حادثه ۴ نفر مفقودالاثر هستند.

نفیسی تصریح کرد: از اولین لحظات وقوع حادثه، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، نیروهای مردمی و گروه‌های تجسس به منطقه اعزام شدند و مصدومان بلافاصله به بیمارستان‌ها منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6823857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها