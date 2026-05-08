۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

هاآرتص: ترامپ خواهان پایان جنگ علیه ایران است

روزنامه عبری هاآرتص با اذعان به اینکه «ایده سرنگونی رژیم ایران کاملا به فراموشی سپرده شده»، تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا خواهان پایان جنگ ایران است و نتانیاهو هم قادر به مقابله با او نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ روزنامه عبری «هاآرتص» فاش کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش خسارت ها و پایان جنگ علیه ایران است و تل آویو نیز قادر به متوقف کردن ترامپ نیست.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود افزود: اظهارات ترامپ مبنی بر تعویق بازگشایی تنگه هرمز با توسل به زور، بیانگر تمایل او به پایان جنگ است.

هاآرتص همچنین به این نکته اشاره کرد که غیبت ملموس اسرائیل از تحولات چند روز گذشته منطقه، تصادفی نیست و ایده سرنگونی رژیم در ایران کاملا به فراموشی سپرده شده است.

