هاآرتص: ترامپ به درخواست نتانیاهو برای جنگ علیه ایران بی اعتنا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان دونالد ترامپ را برای ازسرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌دهد، اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا اکنون توجه کمتری به وی نشان می‌دهد.

این رسانه صهیونیستی درباره چالش های داخلی و مرزی رژیم صهیونیستی نیز افزود: کابینه اسرائیل و ارتش این کشور در حال فراهم کردن زمینه برای دور تازه‌ای از نبرد در غزه هستند. پرسش اصلی این است: نیروهای لازم برای این عملیات از کجا تأمین خواهد شد؟ انضباط در ارتش اسرائیل نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ مشکلی که تنها به حریدی ها محدود نمی‌شود.

هاآرتص درباره آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا و ناتوانی واشنگتن در اتخاذ تصمیم درباره این موضوع نیز نوشت: دوره طولانی انتظار همچنان ادامه دارد و رئیس‌جمهور آمریکا، بدون اتخاذ تصمیمی درباره ادامه جنگ با ایران، راهی نشست سران در چین شد.