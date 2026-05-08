حمله حزب الله با موشک‌ ویژه به مقر فرماندهی تیپ «گولانی» ارتش صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که مقر فرماندهی تیپ گولانی و مرکز تجمع یگان «ایگوز» ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده است.

در بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۰۰ ظهر امروز جمعه پایگاه «شراگا» را که مقر اداری فرماندهی «تیپ گولانی» و مرکز تجمع یگان «ایگوز» ارتش اشغالگر در جنوب شهرک صهیونیست نشین نهاریا در شمال فلسطین اشغالی است، با موشک های ویژه هدف قرار داده است.

این عملیات در حالی انجام شده است که پاسخ قاطع مقاومت اسلامی لبنان به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان با قدرت ادامه دارد.