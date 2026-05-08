به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که در پی نقض مکرر آتشبس توسط رژیم اسرائیل و حملات هوایی اخیر به ضاحیه جنوبی بیروت و مناطق مسکونی، نیروهای مقاومت اسلامی چندین خودروی نظامی و پایگاه متجاوزان را هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت ۱۶:۰۰ امروز، جمعه با استفاده از یک پهپاد انتحاری، یک خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک شمع هدف قرار داده و ضربهای دقیق و موفقیتآمیز به آن وارد کردهاند.
حزب الله در ادامه این بیانیه از حمله پهپادی موفقیتآمیز به یک مرکز فرماندهی جدید ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک البیاضه خبر داد.
رزمندگان حزبالله همچنین یک خودروی ارتش رژیم اسرائیل و یک تانک مرکاوا را در شهرک البیاضه، هدف حمله پهپادی قرار دادند.
حزبالله همچنین از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «شمع» و شهرک «طیرحرفا» در جنوب لبنان خبر داد.
گفتنی است که در روز جمعه 18 اردیبهشت /8 می مقاومت اسلامی لبنان حدود 20 عملیات نظامی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی اجرا کرده است. بدون شک این عملیاتهای حزبالله، پاسخی مستقیم به نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و نشاندهنده عزم جدی مقاومت برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت لبنان است.
