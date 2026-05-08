به گزارش خبرنگار مهر، مهرسانا ویسی، دانشآموز دوستدار طبیعت در شهرستان سقز، با پیدا کردن یک سنجاب آسیبدیده و نگهداری از آن تا زمان بهبودی، این حیوان را عصر جمعه برای رهاسازی در زیستگاه طبیعی به اداره محیطزیست تحویل داد.
این دانشآموز سقزی پس از مشاهده سنجابی که به دلیل شرایط نامناسب دچار ضعف شده بود، با علاقه به حیاتوحش و احساس مسئولیت، از تلف شدن آن جلوگیری کرد.
ایوب شریفی، رئیس اداره محیط زیست سقز، در این باره گفت: مهرسانا ویسی با فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری و تغذیه سنجاب، پس از بهبود وضعیت آن، حیوان را برای بررسی نهایی و رهاسازی در زیستگاه طبیعی به این اداره تحویل داد تا در امنیت کامل به زندگی خود ادامه دهد.
این اقدام ارزشمند، نمونهای از حس مسئولیتپذیری نسلی است که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیاتوحش را دارد.
