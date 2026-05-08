  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

نجات سنجاب آسیب دیده توسط دانش‌آموز سقزی

نجات سنجاب آسیب دیده توسط دانش‌آموز سقزی

سقز- دانش‌آموز سقزی با احساس مسئولیت، سنجاب آسیب‌دیده را نجات و پس از مراقبت، برای رهاسازی در زیستگاه طبیعی به محیط‌زیست تحویل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرسانا ویسی، دانش‌آموز دوستدار طبیعت در شهرستان سقز، با پیدا کردن یک سنجاب آسیب‌دیده و نگهداری از آن تا زمان بهبودی، این حیوان را عصر جمعه برای رهاسازی در زیستگاه طبیعی به اداره محیط‌زیست تحویل داد.

این دانش‌آموز سقزی پس از مشاهده سنجابی که به دلیل شرایط نامناسب دچار ضعف شده بود، با علاقه به حیات‌وحش و احساس مسئولیت، از تلف شدن آن جلوگیری کرد.

ایوب شریفی، رئیس اداره محیط زیست سقز، در این باره گفت: مهرسانا ویسی با فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری و تغذیه سنجاب، پس از بهبود وضعیت آن، حیوان را برای بررسی نهایی و رهاسازی در زیستگاه طبیعی به این اداره تحویل داد تا در امنیت کامل به زندگی خود ادامه دهد.

این اقدام ارزشمند، نمونه‌ای از حس مسئولیت‌پذیری نسلی است که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش را دارد.

کد مطلب 6823824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها