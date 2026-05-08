عملکرد ماماها باید در تاریخ نظام سلامت کشور ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا عسکری گفت: ارتقای خدمات مامایی نیازمند نگاه نوآورانه، بهره‌گیری از دانش روز و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربیات موفق است و در این مسیر، مشارکت فعال جامعه مامایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی افزود: هدف‌گذاری انجام‌ شده معطوف به دستیابی به شاخص‌های کیفی بالاتر در حوزه خدمات مامایی است، به‌ گونه‌ای که نتایج آن به‌ صورت ملموس در سطح کشور قابل مشاهده باشد.

عسکری همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور، از جمله دوران بحران و جنگ، نقش ماماها را در تداوم ارائه خدمات حیاتی بسیار برجسته دانست و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی معاونت درمان، استمرار و تضمین کیفیت مراقبت از مادران باردار در چنین شرایطی است که خوشبختانه با ایثار و تعهد ماماها، این اطمینان حاصل شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با بیان اینکه عملکرد ماماها باید به‌ عنوان برگ زرینی در تاریخ نظام سلامت کشور ثبت شود، خطاب به جامعه مامایی کشور خاطرنشان کرد: ماماها اجازه ندادند حتی در سخت‌ترین شرایط، روند مراقبت از مادران و جنین دچار اختلال شود و این موضوع شایسته ثبت در حافظه تاریخی کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات مامایی در سال ۱۴۰۵ گفت: بهبود کیفیت خدمات بالینی در این حوزه، مستلزم مشارکت مستقیم و فعال جامعه مامایی در تصمیم‌سازی‌هاست و لازم است مسیرهای ارتقا با بهره‌گیری از دانش روز، تجارب بین‌المللی و در عین حال توجه به ارزش‌های دینی، بومی و فرهنگی طراحی شود.

عسکری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه مامایی کشور، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی و تداوم این مسیر، شاهد ارتقای بیش‌ازپیش خدمات مامایی و تقویت جایگاه این حوزه در نظام سلامت خواهیم بود.