واژگونی خودرو در محور سلفچگان- قم یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ قم، این حادثه ساعت ۱۵:۳۴ عصر جمعه اتفاق افتاد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.



در این حادثه یک مرد ۲۶ ساله در صحنه جان باخت و مردی ۴۰ ساله پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.



علت دقیق حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.



بخش سلفچگان در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی قم قرار دارد.