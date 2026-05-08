یک مصدوم و چهار فوتی در حادثه محور بستک–لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور، از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تیبا در محور بستک–لارستان و امدادرسانی توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان بستک خبر داد.
وی اظهار کرد: طبق گزارش مردمی دریافتشده از سامانه ۱۱۲، بلافاصله یک تیم عملیاتی به همراه آمبولانس از پایگاه بستک–چاه بنارد به محل حادثه اعزام گردیدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با اشاره به وضعیت مصدومان و متوفیان این سانحه افزود: متاسفانه در این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر بهعنوان تنها مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
سلحشور ادامه داد: عملیات رهاسازی یکی از جانباختگان خانم محبوس در خودروی ۴۰۵ توسط امدادگران این جمعیت و با استفاده از تجهیزات هیدرولیک نجات انجام شد و پیکر متوفی تحویل عوامل انتظامی مستقر در صحنه گردید.
سلحشور در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث جادهای، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ این جمعیت به سریعترین شکل ممکن به عوامل امدادی اطلاع دهند.
نظر شما