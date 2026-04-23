به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان (EOC) در ساعت ۱۶:۲۵ اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش مفقودی این جوان در ارتفاعات روستای کنچی، تیم امداد و نجات پایگاه چاهبنارد شهرستان بستک به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان افزود: تیم عملیاتی هلال‌احمر پس از حدود پنج ساعت کوه‌پیمایی و جست‌وجوی مستمر در منطقه کوهستانی، موفق به رویت و دسترسی به فرد مفقودشده شد.

‌وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمانی، سلامت کامل وی تأیید شد و برای اطمینان بیشتر تحت مراقبت اولیه قرار گرفت.

‌سلحشور تصریح کرد: این جوان در نهایت در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد و عملیات امدادی با موفقیت به پایان رسید.

‌مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاش‌های تیم امداد و نجات پایگاه چاهبنارد بستک، بر ضرورت توجه جدی شهروندان به اصول ایمنی در کوه‌پیمایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در صورت بروز حوادث تأکید کرد.