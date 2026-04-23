۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

جوان ۲۲ ساله مفقودشده در کوه‌های روستای کنچی بستک پیدا شد

بندرعباس- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان، از نجات جوان ۲۲ ساله اهل بندرعباس که در کوه‌های روستای کنچی شهرستان بستک مفقود شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به اعلام حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان (EOC) در ساعت ۱۶:۲۵ اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش مفقودی این جوان در ارتفاعات روستای کنچی، تیم امداد و نجات پایگاه چاهبنارد شهرستان بستک به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان افزود: تیم عملیاتی هلال‌احمر پس از حدود پنج ساعت کوه‌پیمایی و جست‌وجوی مستمر در منطقه کوهستانی، موفق به رویت و دسترسی به فرد مفقودشده شد.

‌وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمانی، سلامت کامل وی تأیید شد و برای اطمینان بیشتر تحت مراقبت اولیه قرار گرفت.

‌سلحشور تصریح کرد: این جوان در نهایت در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد و عملیات امدادی با موفقیت به پایان رسید.

‌مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاش‌های تیم امداد و نجات پایگاه چاهبنارد بستک، بر ضرورت توجه جدی شهروندان به اصول ایمنی در کوه‌پیمایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در صورت بروز حوادث تأکید کرد.

