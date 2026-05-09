به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه جمعه بود که «سیدمظاهر حسینی» مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی خامنه‌ای» بر اثر موج انفجار مجروح شدند اما اکنون بهبود یافتند و در سلامت کامل هستند.

علاوه بر این، منابع موثق دیگری در طول هفته‌ها و روزهای اخیر به مردم ایران اطمینان داده‌اند که رهبر معظم انقلاب در سلامت هستند و چنانچه جراحتی بوده، در حد اندک بوده است.

با اینحال شبکه معاند و ضدایرانی اینترنشنال دقایقی قبل، بار دیگر تلاش محکوم به شکست خود را برای القای روایتی جعلی به کار گرفت و ادعاهای بی‌اساس خود را تکرار کرد.

این شبکه ضدایرانی و وابسته به رژیم صهیونیستی که هفته‌های قبل به کلی از عباراتی با مضمون «ترور و حذف» استفاده می‌کرد، اکنون از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده و مدعی جراحات بسیار شدید و... است.

عبارات به کار برده شده در متن خبر این شبکه به حدی سخیف و غیرواقعی است که مجالی برای بازنشر آن وجود ندارد اما تلویحا در پاسخ مستقیم به همین خبر باید گفت «شایعه پردازان درباره سلامتی رهبر انقلاب و معاندان و بدخواهان مردم ایران، خودشان دچار سوختگی در پایین‌تنه هستند و نیازمند درمان روانی و مداخله فوری‌ پزشکی‌اند».