خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - هادی نجف زاده: منطقه لتحر با آن دشتهای هموار و هوای معتدلِ بهاری، این روزها میزبان یکی از زیباترین رخدادهای کشاورزی است: موسم برداشت باقلا. مزارعی که تا دیروز پوشیده از شکوفههای سفید و بنفش بود، امروز میزبان مردان و زنان زحمتکش منطقه است. بوی خاک خیس و طراوت سبز باقلا در هم میآمیزد و چهره زمین را به کارگاهی زنده و پرجنبوجوش بدل کرده است.
در هر گوشه از این اراضی، خانوادهها از نخستین ساعات روز محصولی را که ماهها برایش زحمت کشیدهاند، از بوته جدا میکنند. اینجا در لتحر، باقلا فقط یک سبزی نیست؛ بخشی از هویت غذایی و معیشت مردم این دیار است. برداشت باقلا در لتحر، سمفونی صبحگاهی کار و رزق و روزیست که با آواز پرندهها و نسیم خنک صحرا همراه میشود.
به گفته علی محلوجی، رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان بیش از ۳۷۰ هکتار از اراضی شهرستان کاشان زیر کشت باقلا است که پیش بینی می شود بیش از هفت هزار و ۴۰۰ تن باقلا از این اراضی برداشت شود.
کاشان - برداشت باقلای مرغوب از اراضی منطقه لتحر کاشان از اواسط فروردین آغاز و تا انتهای اردیبهشت ماه ادامه دارد.
خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - هادی نجف زاده: منطقه لتحر با آن دشتهای هموار و هوای معتدلِ بهاری، این روزها میزبان یکی از زیباترین رخدادهای کشاورزی است: موسم برداشت باقلا. مزارعی که تا دیروز پوشیده از شکوفههای سفید و بنفش بود، امروز میزبان مردان و زنان زحمتکش منطقه است. بوی خاک خیس و طراوت سبز باقلا در هم میآمیزد و چهره زمین را به کارگاهی زنده و پرجنبوجوش بدل کرده است.
نظر شما