هماهنگی تنگاتنگ روسیه و چین با ایران درباره ساختار جدید خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، لری جانسون تحلیلگر سابق سیا تاکید کرد: به نظر می‌رسد روسیه و چین برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید برای منطقه خلیج فارس هماهنگی نزدیکی با ایران دارند.

وی اضافه کرد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین پس از مذاکرات خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از عبارت ساختار امنیتی در خلیج فارس استفاده کردند.

جانسون تصرح کرد: بنابراین فکر می‌کنم روسیه و چین بی‌سروصدا در پشت صحنه مشغول کار هستند.

وی همچنین بیان کرد، مدل قدیمی پیاده شده در خلیج فارس بر پایه ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فروش اسلحه و وعده‌های حمایت از کشورهای منطقه بنا شده است.

این در حالی است که پاسخ قاطع ایران به تجاوز علیه کشورمان در قبال پایگاه های آمریکا مستقر در کشورهای منطقه نشان داد آمریکایی ها حتی نمی توانند از پایگاه های خود دفاع کنند.