به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه تحلیلی Commodity Context، بررسی داده‌های تردد دریایی نشان می‌دهد با آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و در مقاطعی تقریباً متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه فوریه، به طور میانگین روزانه حدود ۱۱۰ شناور از تنگه هرمز عبور می‌کردند. اما با شروع درگیری‌ها در ماه مارس، تعداد کشتی‌های عبوری به شکل قابل توجهی کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در برخی روزهای جنگ هیچ نفتکشی از این مسیر عبور نکرد و تنها تعداد محدودی کشتی باری در این تنگه تردد داشتند.

این مؤسسه همچنین گزارش داده است که با آغاز عملیات موسوم به «آزادسازی تنگه هرمز» توسط آمریکا، وضعیت تردد دریایی حتی نسبت به روزهای ابتدایی جنگ نیز بدتر شد. در حالی که در طول درگیری‌ها به طور میانگین روزانه حدود ۵ تا ۶ شناور، عمدتاً کشتی‌های باری، از این تنگه عبور می‌کردند، پس از آغاز این عملیات نیز میزان عبور شناورها کاهش بیشتری پیدا کرد.

بر اساس این داده‌ها، مداخلات آمریکا نه تنها به بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر نشد، بلکه تعداد کشتی‌های عبوری را کاهش داد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم اختلال در تردد دریایی این مسیر مهم انرژی است.

همچنین برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که توقف عملیات آزادسازی تنگه هرمز بیش از آنکه ناشی از ادامه مذاکرات باشد، به دلیل ناکامی این عملیات در بهبود وضعیت تردد دریایی صورت گرفته است.