به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای شورای مدیران جمعیت هلال‌احمر کردستان به مناسبت هفته هلال‌احمر، ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های امدادگران و کارکنان این مجموعه در حوادث و بحران‌های اخیر قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط جنگ اخیر اظهار کرد: در دگرگونی‌ها و سختی‌های روزگار، حقیقت انسان‌ها آشکار می‌شود و این جنگ نیز عرصه‌ای برای سنجش مسئولان، نیروهای خدماتی، مردم و مجموعه‌های امدادی بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: در جریان این بحران، مجموعه هلال‌احمر، کادر درمان، نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان با روحیه‌ای جهادی وارد میدان شدند و با همدلی و همراهی، خسارات و آسیب‌ها را به حداقل رساندند.

وی با بیان اینکه استان کردستان در روزهای ابتدایی جنگ از استان‌های درگیر و آسیب‌دیده کشور بود، گفت: حجم حملات و فشارها در هفته نخست بسیار سنگین بود اما حضور به‌موقع نیروهای امدادی، خدماتی و امنیتی موجب شد مدیریت مناسبی بر شرایط حاکم شود.

پورذهبی خاطرنشان کرد: جنگ و بحران، انسان‌ها را پخته‌تر و باتجربه‌تر می‌کند و گاهی یک حادثه، به اندازه سال‌ها تجربه و مطالعه برای انسان آموزنده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر هلال‌احمر در بحران‌ها افزود: خدمت به مردم و کاهش آلام انسان‌ها، ارزشی کمتر از عبادت ندارد و چه‌بسا آثار معنوی آن از بسیاری اعمال فردی بیشتر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: لباس خدمت در هلال‌احمر، لباسی مقدس و امیدآفرین است و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، بدون چشمداشت در حال خدمت به مردم هستند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه همدلی و نوع‌دوستی در جامعه تصریح کرد: این همراهی‌ها نباید محدود به دوران جنگ و بحران باشد بلکه باید در همه شرایط اجتماعی استمرار پیدا کند.

پورذهبی در پایان با آرزوی موفقیت برای امدادگران هلال‌احمر و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که مشکلات و فشارهای موجود با ایستادگی مردم و مسئولان برطرف شده و کشور با عزت و سربلندی مسیر پیشرفت را ادامه دهد.