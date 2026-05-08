به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا جلالی امروز جمعه (۱۸ اردیبهشت ماه) به مناسبت روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در پیامی به پیرحسین کولیوند جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نوشت: جمعیت هلال‌احمر ایران همواره در حوادث و بحران‌ها، با تکیه بر روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، حضوری آرامش‌بخش و امیدآفرین در کنار مردم داشته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این پیام تاکید کرد: خدمات گسترده امدادگران در جنگ تحمیلی سوم و به‌ویژه جنگ رمضان، جلوه‌ای ماندگار از فداکاری و انسان‌دوستی به نمایش گذاشت. همچنین مدیریت میدانی، مسئولانه و مدبرانه جنابعالی نقش م,ثری در ارتقای هماهنگی، انسجام و تسریع خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان داشته و شایسته تقدیر و سپاس است.

وی در این پیام افزود: از منظر پدافند غیرعامل، جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی مردمی، امدادی و داوطلب‌محور در افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری جامعه، آمادگی و آموزش همگانی و نیز تسهیل مدیریت بحران‌ها، نقشی راهبردی و مکمل دارد. هماهنگی هرچه بیشتر این دو حوزه، پایداری و تاب آوری ملی را استحکام می‌بخشد.

سردار جلالی فرارسیدن روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و هفته بزرگداشت هلال‌احمر را تبریک گفت و یادآور شد: مجاهدت‌های انسان‌دوستانه و حضور ایثارگرانه امدادگران این جمعیت در مدیریت بحران‌ها و حوادث، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم جای قدردانی دارد و این روز را به جنابعالی، امدادگران و تمامی کارکنان خدوم و فداکار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی تبریک می‌گویم و توفیق روزافزون آن مجموعه پرافتخار را تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسئلت دارم.

گفتنی است، ۱۸ اردیبهشت(۸May) مصادف با روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است و این سازمان بین المللی که با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی تشکیل شد، بر اساس موافقتنامه ژنو در سال ۱۸۶۴ میلادی و به خصوص به علت تلاش شخصی به نام ژن هنری دونان (Jean Henry Dunant) سوئیسی، «صلیب سرخ» نام گرفت. در سال ۱۸۶۲، دونان خواستار تشکیل جمعیت‌های امدادی داوطلب برای تسکین آلام اینگونه آسیب‌دیدگان از جنگ شد.