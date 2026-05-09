کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکار شده در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی گسترده و باهدف مقابله با اخلالگران اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز موفق شدند سه انبار عظیم را که به‌صورت غیرقانونی اقدام به احتکار مواد خام صنایع پتروشیمی (پلی‌کربنات) کرده بودند، شناسایی کنند.

وی افزود: سودجویان برای پنهان‌کاری و تسهیل فرایند قاچاق، این مواد را در کیسه‌های سیمان و تحت پوشش شرکت‌های تولید سیمان جاسازی کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی این اقدام ناکام ماند. به گفته وی، ارزش اولیه محموله‌های کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان بیش از پنج هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی لرستان، ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، تیم‌های عملیاتی به محل اعزام و هر سه انبار توقیف و پلمب شد. همچنین با تشکیل پرونده قضائی، همه اقلام کشف‌شده به همراه متهمان برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی تحویل شد.

سردار هاشمی فر، با هشدار جدی به مخلان اقتصادی، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی همه‌جانبه، کوچک‌ترین تحرکات افراد سودجو را رصد کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد. اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا گروهی معیشت مردم را هدف قرار دهد.