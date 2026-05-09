۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

کاهش محسوس دما در استان یزد

یزد - بر اساس اعلام هواشناسی استان یزد، از بعدازظهر شنبه تا یکشنبه موقتاً کاهش به‌نسبت محسوس دما و از دوشنبه به تدریج افزایش دما رخ خواهد داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد که در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با عبور موج جوی و مهیا بودن شرایط ناپایداری، گاهی وزش باد به‌نسبت شدید بعضاً شدید با گردوخاک، تندباد لحظه‌ای، وقوع رگبار پراکنده باران ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

برای روزهای یکشنبه و دوشنبه جوی به نسبت پایدار و گاهی افزایش سرعت باد مورد انتظار است.

از بعدازظهر سه‌شنبه مجدداً وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک و رگبار پراکنده دوراز انتظار نیست.

