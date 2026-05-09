القدس العربی: ترامپ باز هم از ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در گزارشی با اشاره به شکست های متوالی طرح های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران نوشت که دیگر کسی از تناقض گویی ها و بازی‌های ترامپ تعجب نمی کند.

این گزارش با اعلام اینکه هیچ رویدادی به اندازه جنگ علیه ایران، پوشالی بودن «سیرک ترامپ» را آشکار نکرده است، تصریح کرد که ترامپ موضع خود را در عرض ۴۸ ساعت، کاملا متناقض کرد. او حدود یک هفته پیش با شور و شوق از طرح خود موسوم به «پروژه آزادی» در تنگه هرمز خبر داد. وی در روز اول عملیات، مدعی عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا اعلام شد و منابع آمریکایی مشتاقانه اعلام کردند که این تعداد به سه کشتی افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه اگرچه این رقم در مقایسه با حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌ها قبل از شروع جنگ، که حدود ۱۵۰ کشتی در روز بود، بسیار ناچیز بود، اما منابع ایرانی به طور کامل عبور هر کشتی تحت پوشش حفاظت آمریکایی را انکار و اعلام کردند که در صورت هرگونه تخلف از قوانین عبور و مکانیزمی که تهران تعیین کرده است، آتش گشوده خواهد شد.

القدس العربی می افزاید که تصاویر موجود، صحت روایت ایران را تأیید کرد و باعث شد ترامپ از موضع خود عدول کرده و تعلیق «پروژه آزادی» را اعلام کند. این اتفاق همچنین پس از آن روی داد که کشورهای اروپایی و آسیایی از پیوستن به جنگ تنگه هرمز خودداری کردند. ترامپ در عین حال تلاش کرد عقب‌نشینی خود را با یک پروژه سیاسی دیگر پوشش دهد؛ به همین علت مدعی شد که مذاکرات با ایران به توافق رسیده است.

به نوشته این گزارش، این توافق بر سر حل بحران «تنگه هرمز» نبود، بلکه بر سر توقف کل جنگ بود. طبق فرمولی که سایت‌های خبری آمریکایی در «آکسیوس» و جاهای دیگر منتشر کردند و سپس خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع میانجی‌ پاکستانی ارائه کردند، این توافق در چارچوب کلی خود به دیدگاه ایران نزدیک‌تر به نظر می‌رسید. ایران قبلاً آمادگی خود را برای بازگشایی «تنگه هرمز» با شرایط جدید ابراز کرده و اصرار آمریکا به توقف غنی‌سازی هسته‌ای برای همیشه را رد کرده بود. علاوه بر اینکه مخالفت خود با حذف تأسیسات و راکتورهای هسته‌ای ایران و تحویل حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غلظت بیش از ۶۰ درصد به واشنگتن را نیز اعلام کرده بود.

به نوشته القدس العربی، ایرانی ها با ترکیبی از صبر و مقاومت شگفت‌انگیز خود، چه در جنگ چهل روزه و چه در میادین سیاست و مذاکره پس از آتش بس، موفق شدند غرور و خودشیفتگی افراطی ترامپ را در هم بشکنند و سخنان او درباره پیروزی مطلق را مضحک جلوه دهند. هیچ پیروزی قابل توجهی در این جنگ و مذاکرات پس از آن برای آمریکا یا رژیم اسرائیل محقق نشد و مردم فریب بازی سانسور خسارت های آمریکا و اسرائیل در جنگ را نخوردند.

شبکه آمریکایی «سی. ان. ان» چند روز پیش گزارشی تصویری و هیجان‌انگیز به مدت ۴ دقیقه منتشر کرد که موفقیت نیروهای ایرانی در تخریب تقریباً کامل ۱۶ پایگاه آمریکایی در هشت کشور و نابودی رادارهای پیشرفته، هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای رهگیر «آواکس» بر روی زمین را ثبت کرده بود. گزارش سی ان ان با تمسخر ادعاهای ترامپ و پیت هگست وزیر جنگش، فاش کرد که کمترین برآورد هزینه برای این جنگ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است و رقم اعلامی ترامپ و هگست در مورد عدد ۲۵ میلیارد دلار نادرست است.

به نوشته القدس العربی، ترامپ و ژنرال‌هایش با اعلام عملیات «پروژه آزادی» و بزرگنمایی محاصره دریایی اعمال شده بر بنادر ایران تلاش کردند از این جنجال عبور کند، اما این بار نیز هیچ فرد عاقلی حرف او را باور نکرد.

القدس العربی تصریح کرد که حقیقت آشکار این است که رژیم ایران پس از ترور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، منسجم‌تر و قدرتمندتر شده است، و سید مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران جنگ و مذاکرات پس از آن را اداره می‌کند. این روند نشان‌دهنده همسویی بهتر در حاکمیت ایران و اولویت تصمیم رهبر جدید است.