به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزینههای جنگ افروزی نظامی آمریکا علیه ایران تا روز ۷۱ خود از مرز ۷۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. این در حالی است که واشنگتن متحمل خسارات سنگینی به پرسنل، تجهیزات، کشتیهای مستقر در منطقه و سایر هزینههای مرتبط شده است.
بر اساس دادههای وبسایت «ردیابی هزینههای جنگ ایران»، هزینههای جنگ نظامی آمریکا علیه ایران تا روز ۷۱ خود از مرز ۷۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.
این وبسایت دادهها را به صورت لحظهای بهروزرسانی میکند و هزینههای لازم برای نگهداری پرسنل، کشتیهای مستقر در منطقه و سایر هزینههای مرتبط را محاسبه میکند.
روش محاسبه بر اساس گزارشی است که وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» به کنگره ارائه کرده است، که نشان میدهد ۳ روز اول بالغ بر ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته است، این گزارش در رازیابی خود تصریح کرد که هزینه های روزهای بعد به عدد یک میلیارد دلار در روز می رسد.
جولز هرست، معاون وزیر دفاع و کنترلکننده مالی، در پایان آوریل گذشته در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان مدعی شد که هزینههای آمریکا در جنگ علیه ایران به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، رسانههای آمریکایی روز بعد، به نقل از منابع آگاه، گزارش دادند که مبلغ ذکر شده شامل هزینههای بازسازی تأسیسات نظامی آمریکا و جایگزینی تجهیزات آسیبدیده نمیشود.آنها تصریح کردند که هزینههای واقعی تقریباً دو برابر این رقم بوده است.
خسارات جنگ
آمریکا دهها هواپیمای خود را در طول جنگ از دست داد، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین «MQ-۹ Reaper»، جنگندههای تهاجمی «F-۱۵E»، هواپیمای هشدار و کنترل هوابرد آواکس، هواپیماهای سوخترسان هوایی «KC-۱۳۵»، یک هواپیمای تهاجمی «A-۱۰» و دو هواپیمای باری چند منظوره «MC-۱۳۰J».
بلومبرگ گزارش داد که جایگزینی این سیستمها میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت. ایالات متحده همچنین چندین شبکه سیستم راداری تاد را از دست داد یا به آنها آسیب وارد شد که هر یک از آنها صدها میلیون دلار هزینه دارد.
این خبرگزاری میافزاید که ناوهای هواپیمابر روزانه حدود ۴.۹ میلیون دلار برای عملیات هزینه دارند، در حالی که ناوشکنها حدود ۶۰۰ هزار دلار هزینه دارند. بخش پروازی یک ناو هواپیمابر نیز روزانه حدود ۳.۸ میلیون دلار هزینه دارد.
بر اساس تحلیل انجام شده توسط بیکا واسر، رئیس بخش امور دفاعی در «بلومبرگ اکونومیکس»، هزینه ۳۹ روز نبرد در برابر ایران به تنهایی برای دو ناو هواپیمابر و ۱۶ ناوشکن، حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این گزارش تاکید کرد که ایران بیش از ۱۸۵۰ موشک بالستیک را به اهدافی در سراسر منطقه پرتاب کرده است، که به معنای استفاده از حدود ۴۰۰۰ موشک رهگیر برای دفاع است.
