به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، جلسه مشترک میان سازمان بازرسی استان البرز، دانشگاه خوارزمی، شهرداری کرج و ادارهکل مسکن و شهرسازی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، بهمنظور حل و فصل اختلافات قدیمی در حوزههای زمین، پروژههای عمرانی و مسائل اجرایی شکل گرفت.
در جریان این نشست، طرفین بر سر چارچوبی واحد برای بررسی و تصمیمگیری درباره پروندههای معوق به توافق رسیدند.
بر اساس مفاد این توافق، موضوعاتی همچون واگذاری ۵۲ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن ویژه اساتید و کارکنان، ساماندهی رودخانه دلمبر، تعیین تکلیف پروژه مترو، با نظارت مستقیم سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.
سازمان بازرسی استان البرز به عنوان مرجع ناظر، اجرای مفاد صورتجلسه را هر ۱۵ روز یکبار ارزیابی کرده و گزارش آن را به استانداری ارائه خواهد داد. این سازوکار نظارتی قرار است اختلافات دیرینه میان نهادهای شهری و دانشگاهی را پایان بخشیده و مسیر اجرای پروژههای مشترک را شفاف و منظم کند
پس از ۲۰ سال؛
اختلافات شهرداری و دانشگاه خوارزمی با حکمیت سازمان بازرسی رفع میشود
کرج - با برگزاری نشستی مشترک میان سازمان بازرسی استان البرز، دانشگاه خوارزمی و شهرداری کرج، بخش مهمی از اختلافات دو دههای میان دستگاههای شهری و دانشگاهی در کرج رفع شد.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، جلسه مشترک میان سازمان بازرسی استان البرز، دانشگاه خوارزمی، شهرداری کرج و ادارهکل مسکن و شهرسازی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، بهمنظور حل و فصل اختلافات قدیمی در حوزههای زمین، پروژههای عمرانی و مسائل اجرایی شکل گرفت.
نظر شما