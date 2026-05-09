مشهد میزبان اردوهای تیم ملی کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسنزاده با اشاره به حضور تیمهای ملی ردههای نوجوانان و بزرگسالان کشتی آزاد در مشهد، اظهار کرد: ملیپوشان امروز، ۱۹ اردیبهشت را به استراحت اختصاص داده و از فردا تمرینات فنی، مرور تکنیکها و برنامههای آمادگی جسمانی را آغاز میکنند.
رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: تمرینات تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان فعلاً در باشگاه معینیپور برگزار میشود. به گفته مسئولان، پیگیریها برای انتقال محل تمرین نوجوانان به خانه کشتی ادامه دارد. این اردو با هدف آمادگی بهتر ملیپوشان برای حضور در رقابتهای پیشرو برگزار میشود.
وی درباره عملکرد نمایندگان خراسان رضوی در مسابقات کشتی آزاد جوانان کشور، اظهار کرد: خوشبختانه کشتیگیران نوجوان استان در این رقابتها عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستند عنوان قهرمانی کشور را کسب کنند. در این مسابقات چهار مدال طلا و دو مدال برنز به دست آوردیم که در نهایت باعث شد خراسان رضوی در جایگاه نخست کشور قرار بگیرد.
حسن زاده ادامه داد: از میان مدالآوران استان، چهار کشتیگیر موفق شدند به اردوی تیم ملی دعوت شوند. بنیامین آشفته، امیرعلی راغب، کیارش ترابی و امیرعلی فراستی چهار ورزشکاری هستند که پس از کسب مدال طلا به تیم ملی دعوت شدند و در حال حاضر در مسیر حضور در رقابتهای آسیایی قرار دارند.
نظر شما