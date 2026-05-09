به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد عصر شنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت استان گیلان که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار، رئیس کل دادگستری و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، نبود همراهی برخی دستگاه‌ها را مانع پیشرفت حدنگاری و صدور سند دانست و اظهار کرد: تراکم جمعیت گیلان بالاست و مهاجرت‌ها و پدیده ساخت ویلا، مشکلاتی در حوزه زمین به وجود آورده است.

وی ادامه داد: مدیرکل ثبت اسناد استان عملکرد خوبی دارد، اما به دلیل عدم همراهی برخی دستگاه‌ها، هنوز مشکلات زیادی در حدنگاری و صدور سند باقی مانده است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حق مردم برای دریافت خدمات لازم، حل معضلات ثبتی را امری ضروری خواند.

تحولات سازمان ثبت در دوره مدیریت رییس سازمان ثبت چشمگیر است

مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان در این مراسم با تأکید بر برگزاری ۷۵ جلسه شورای راهبری به ریاست معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر تدابیر و رهنمودهای رهبر شهیدمان نبود، امروز قانون مترقی الزام به ثبت رسمی را نداشتیم. این جلسات نشان‌دهنده اهمیت این قانون و دغدغه دستگاه قضا برای تحقق آن است.

وی افزود: تحولات سازمان ثبت در دوره مدیریت رییس سازمان ثبت چشمگیر بوده و شاهد رخدادهای بسیاری در تحقق حقوق مردم، حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها هستیم. سفرهای ایشان همواره برکات خوبی داشته و امروز شاهد صدور گسترده اسناد برای مردم شریف گیلان هستیم.