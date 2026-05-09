  1. استانها
  2. تهران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

ارزیابی روند درمان مصدومان آتش‌سوزی ارغوان در بیمارستان شهریار

ارزیابی روند درمان مصدومان آتش‌سوزی ارغوان در بیمارستان شهریار

شهریار- مدیر شبکه بهداشت شهریار با حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی این شهرستان، از نزدیک روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان حادثه آتش‌سوزی مجتمع ارغوان را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیخ‌غلامی، مدیر شبکه بهداشت شهریار، روز شنبه به همراه مهدی منصوری، سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های شبکه، با حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و روند رسیدگی به مصدومان حادثه آتش‌سوزی مجتمع ارغوان را مورد ارزیابی قرار داد.

در جریان این بازدید، وضعیت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، میزان آمادگی بخش‌ها و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان، به‌ویژه مصدومان حادثه، بررسی شد و مدیر شبکه در جریان آخرین اقدامات درمانی و وضعیت عمومی آسیب‌دیدگان قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، شیخ‌غلامی با محسن یگانه، مترون بیمارستان، نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بازدید با هدف نظارت میدانی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پیگیری وضعیت مصدومان حادثه انجام شد.

براساس اعلام سخنگوی اورژانس تهران، در حادثه آتش‌سوزی مجتمع تجاری ارغوان در شهر اندیشه شهرستان شهریار، تاکنون هشت نفر جان باخته‌اند و ۴۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

کد مطلب 6825005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها