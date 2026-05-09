به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیخ‌غلامی، مدیر شبکه بهداشت شهریار، روز شنبه به همراه مهدی منصوری، سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های شبکه، با حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و روند رسیدگی به مصدومان حادثه آتش‌سوزی مجتمع ارغوان را مورد ارزیابی قرار داد.

در جریان این بازدید، وضعیت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، میزان آمادگی بخش‌ها و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعان، به‌ویژه مصدومان حادثه، بررسی شد و مدیر شبکه در جریان آخرین اقدامات درمانی و وضعیت عمومی آسیب‌دیدگان قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، شیخ‌غلامی با محسن یگانه، مترون بیمارستان، نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بازدید با هدف نظارت میدانی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و پیگیری وضعیت مصدومان حادثه انجام شد.

براساس اعلام سخنگوی اورژانس تهران، در حادثه آتش‌سوزی مجتمع تجاری ارغوان در شهر اندیشه شهرستان شهریار، تاکنون هشت نفر جان باخته‌اند و ۴۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.