علی هلشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان در برنامههای «شبهای حماسی» اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه استان ایلام بار دیگر با حضور خودجوش و پرشور در این برنامهها، همبستگی و حمایت خود را از آرمانهای انسانی و اسلامی به نمایش گذاشتند.
وی افزود: در این میان، فعالان حوزه رسانه نیز نقش مهمی در انعکاس این حضور مردمی ایفا کردند و تعداد زیادی از از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان فضای مجازی در سطح استان، پوشش خبری، گزارشی و تصویری این رویداد را بر عهده داشتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام ادامه داد: این حجم از فعالیت رسانهای نشاندهنده پویایی و مسئولیتپذیری جامعه رسانهای استان در بازتاب رویدادهای مهم و مردمی است.
هلشی با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای استان تصریح کرد: حضور و فعالیت مؤثر رسانهها در چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در اطلاعرسانی دقیق و انعکاس پیام مردم به افکار عمومی داشته باشد.
وی تأکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام همچنان از ظرفیتهای حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برای انعکاس رویدادهای مهم و تقویت جریان اطلاعرسانی در استان حمایت خواهد کرد.
