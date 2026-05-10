علی هلشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان در برنامه‌های «شب‌های حماسی» اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه استان ایلام بار دیگر با حضور خودجوش و پرشور در این برنامه‌ها، همبستگی و حمایت خود را از آرمان‌های انسانی و اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این میان، فعالان حوزه رسانه نیز نقش مهمی در انعکاس این حضور مردمی ایفا کردند و تعداد زیادی از از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان فضای مجازی در سطح استان، پوشش خبری، گزارشی و تصویری این رویداد را بر عهده داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام ادامه داد: این حجم از فعالیت رسانه‌ای نشان‌دهنده پویایی و مسئولیت‌پذیری جامعه رسانه‌ای استان در بازتاب رویدادهای مهم و مردمی است.

هلشی با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان تصریح کرد: حضور و فعالیت مؤثر رسانه‌ها در چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس پیام مردم به افکار عمومی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام همچنان از ظرفیت‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برای انعکاس رویدادهای مهم و تقویت جریان اطلاع‌رسانی در استان حمایت خواهد کرد.