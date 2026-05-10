۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۲

حضور فعالان رسانه‌ای ایلام در پوشش «شب‌های حماسی» مردم چشمگیر است

ایلام - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: حضور فعالان رسانه‌ای ایلام در پوشش «شب‌های حماسی» مردم چشمگیر است.

علی هلشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم استان در برنامه‌های «شب‌های حماسی» اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه استان ایلام بار دیگر با حضور خودجوش و پرشور در این برنامه‌ها، همبستگی و حمایت خود را از آرمان‌های انسانی و اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این میان، فعالان حوزه رسانه نیز نقش مهمی در انعکاس این حضور مردمی ایفا کردند و تعداد زیادی از از خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان فضای مجازی در سطح استان، پوشش خبری، گزارشی و تصویری این رویداد را بر عهده داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام ادامه داد: این حجم از فعالیت رسانه‌ای نشان‌دهنده پویایی و مسئولیت‌پذیری جامعه رسانه‌ای استان در بازتاب رویدادهای مهم و مردمی است.

هلشی با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان تصریح کرد: حضور و فعالیت مؤثر رسانه‌ها در چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس پیام مردم به افکار عمومی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام همچنان از ظرفیت‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برای انعکاس رویدادهای مهم و تقویت جریان اطلاع‌رسانی در استان حمایت خواهد کرد.

