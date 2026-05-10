۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

۱۲ پرونده در فردوس با پویش «به عشق رهبرم می‌بخشم» به سازش رسید

بیرجند- با اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، ۱۲ پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان فردوس به صلح و سازش منتهی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، ۱۲ پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان فردوس طی هفته گذشته با تلاش اعضای شورا و همراهی طرفین اختلاف، به صلح و سازش منتهی شد.

این پرونده‌ها با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه و سفته، نفقه، توهین، تهدید، تخریب و ضرب‌وجرح عمدی در شورای حل اختلاف این شهرستان مطرح بود که با برگزاری جلسات گفت‌وگو، ترغیب طرفین به گذشت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورا، به صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شد.

بر اساس این گزارش، تلاش مستمر اعضای شورای حل اختلاف و همراهی و حسن‌نیت طرفین دعوا نقش مؤثری در تحقق سازش و جلوگیری از تداوم فرآیندهای قضایی داشته است.

مسئولان شورای حل اختلاف فردوس نیز با اشاره به نتایج مثبت اجرای این پویش اعلام کردند: افزایش آمار سازش در قالب پویش «به عشق رهبرم می‌بخشم» نشان‌دهنده تقویت فرهنگ گذشت، همدلی و صلح‌محوری در جامعه است و شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌های حقوقی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

این پویش با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در راستای ترویج روحیه گذشت و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حال اجراست.

