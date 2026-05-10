به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم میبخشم»، ۱۲ پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان فردوس طی هفته گذشته با تلاش اعضای شورا و همراهی طرفین اختلاف، به صلح و سازش منتهی شد.
این پروندهها با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه و سفته، نفقه، توهین، تهدید، تخریب و ضربوجرح عمدی در شورای حل اختلاف این شهرستان مطرح بود که با برگزاری جلسات گفتوگو، ترغیب طرفین به گذشت و استفاده از ظرفیتهای قانونی شورا، به صورت مسالمتآمیز حلوفصل شد.
بر اساس این گزارش، تلاش مستمر اعضای شورای حل اختلاف و همراهی و حسننیت طرفین دعوا نقش مؤثری در تحقق سازش و جلوگیری از تداوم فرآیندهای قضایی داشته است.
مسئولان شورای حل اختلاف فردوس نیز با اشاره به نتایج مثبت اجرای این پویش اعلام کردند: افزایش آمار سازش در قالب پویش «به عشق رهبرم میبخشم» نشاندهنده تقویت فرهنگ گذشت، همدلی و صلحمحوری در جامعه است و شوراهای حل اختلاف در کاهش تنشهای حقوقی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا میکنند.
این پویش با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، در راستای ترویج روحیه گذشت و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات در حال اجراست.
