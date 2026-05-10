دستگیری شکارچیان غیرمجاز در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر امید رضا تونی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کرج، گفت : در پی پایش محیط‌بانان مستقر در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی موفق به شناسایی و ردیابی یک گروه متخلف در منطقه شدند.

وی اظهار داشت: در این عملیات غافلگیرانه که با هدایت جواد بهاء رئیس منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی و همراهی محیط‌بانان منطقه انجام شد یک گروه شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند.

تونی در ادامه افزود: از این متخلفان، ادوات شکار و زنده گیری پرنده و ۳ لاشه و ۶ کبک زنده کشف و ضبط گردید که پس از مستندسازی جرم و تنظیم صورت‌جلسه، متهمان برای برخورد قاطع قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که حضور شبانه‌روزی محیط‌بانان، ضامن امنیت زیستی منطقه است و این حافظان بیدار طبیعت با هرگونه شکار غیرمجاز ، با قاطعیت و بدون کمترین اغماض برخورد خواهد کرد.