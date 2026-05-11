«تاکسیدرمی» فیلمی ضدصهیونیستی است؛ ماجرای عجیبی که واقعیت دارد

محسن ملکی نویسنده فیلم «تاکسیدرمی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم توضیح داد: ایده اولیه این داستان برگرفته از یک خبر بود که در روزنامه «اورشلیم پست» منتشر شده بود. بر اساس آن خبر، در مقطعی مشخص، یک گوزن زرد ایرانی توسط ۲ مأمور اسرائیلی ربوده شده بود. این خبر نقطه شروعی برای تحقیقات ما بود و در نهایت به خلق یک خط داستانی انجامید.

وی درباره فرآیند نگارش فیلمنامه توضیح داد: تمرکز اصلی ما بر پررنگ کردن عناصر کمدی و طنز داستان بود. آن جنبه سیاسی که به وادادگی خاندان پهلوی در برابر دولت‌های خارجی مانند اسرائیل و آمریکا در آن زمان اشاره دارد، به‌عنوان بستر محتوایی قصه در نظر گرفته شد. از ابتدای نگارش، پایان‌بندی داستان برای ما روشن بود: نقطه‌ای که ۲ مامور موساد بین عبدالرضا و گوزن باید یکی را انتخاب کند. طبیعتاً می‌دانستیم که محصول نهایی اثری کمدی خواهد بود، زیرا اساس این ماجرا چنان آمیخته با نکته‌های طنزآمیز است که شاید در نگاه اول باورپذیر نباشد. اما تاریخ معاصر ایران آن‌قدر وقایع عجیب و غریبی میان ایران، اسرائیل و آمریکا ثبت کرده که موضوع دزدیده شدن گوزن در مقایسه با آنها تقریباً به یک شوخی تبدیل می‌شود. برای نمونه، تصور کنید در دی‌ یا آذر ۱۳۵۷، در اوج بحبوحه درگیری‌ها، ۲ مأمور اسرائیلی حاضر می‌شوند تا یک گوزن ایرانی را بدزدند. این اتفاق در ظاهر بسیار احمقانه و خنده‌دار به نظر می‌رسد، اما واقعیت تاریخی داشته است. از این رو، چنین سوژه‌ای ذاتاً با کمدی گره خورده است.

نویسنده سریال «کتونی زرنگی» درباره توجه به اجرای برخی صحنه‌ها هنگام نگارش فیلمنامه توضیح داد: طبیعتا وقتی آدم با کارگردان به صورت مشترک روی فیلمنامه کار کند خیلی مسائل برایش راحت‌تر می‌شود. ما نیز با آقای پایدار درباره اجرای صحنه‌ها، شوخی‌ها و فضاهای مختلف گفتگو می‌کردیم. از همان ابتدا برای کارگردان مشخص بود که متن را برای اجرا می‌نویسد و از همان ابتدا تکلیف شیوه اجرای سوژه‌ها و قصه‌ها روشن است. حتی برخی سوژه‌ها و داستان‌ها را حین نگارش کنار گذاشتیم، چون می‌دانستیم امکان اجرای آنها وجود ندارد.

وی درباره اجرای وجود شخصیت خرس با استفاده از جلوه‌های ویژه بصری در این فیلم اظهار کرد: زمان نگارش فیلمنامه مکرراً این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا اصلاً امکان نمایش شخصیت خرس به صورت هایپررئال وجود دارد یا خیر. حتی یک یا دو جلسه با همکاران به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد از خرس انیمیشنی در فیلم استفاده کنیم، اساساً آن کار را نمی‌سازیم، زیرا نمونه مشابه آن در سینمای ایران وجود نداشت و این موضوع خود یک چالش بود. با این حال، مسیر داستان به گونه‌ای بود که چندین نسخه مختلف نوشتیم تا شاید به خرس و چنین صحنه‌هایی برخورد نکنیم، اما در نهایت احساس کردیم نسخه نهایی جذاب‌تر است.

این نویسنده درباره انتخاب بازیگران «تاکسیدرمی» تصریح کرد: در سینمای ایران همیشه نگارش فیلمنامه با ایده‌آل‌ترین کاراکترها آغاز می‌شود، اما وقتی پروژه عملاً شروع می‌شود، برخی بازیگران متن را نمی‌پذیرند یا سر پروژه دیگری هستند. به نظر من با ترکیب فعلی بازیگران، بهترین ترکیب ممکن رقم خورد. شاید برای کاراکترهای فرعی می‌شد تصمیمات دیگری گرفت، اما در مورد سه شخصیت اصلی، بهترین اتفاق ممکن افتاد.

وی ادامه داد: در زمان دورخوانی، سعی می‌کردیم شخصیت‌ها را به بازیگران نزدیک کنیم. برخی بازیگران درباره دیالوگ‌ها پیشنهادهای خوبی داشتند و تلاش می‌کردیم شخصیت برایشان دوست‌داشتنی شود.

ملکی در پایان در پاسخ به این پرسش که نسبت به ۲ سال قبل، مناسبات کشور ما و نگاه مردم به خانواده پهلوی و همچنین رژیم صهیونیستی تغییرات زیادی کرده است، آیا بازخوردهایی از مخاطبان دریافت کرده‌ که برایش جالب باشد، گفت: فیلم «تاکسیدرمی» بسیار ضدصهیونیستی است و ما در این فیلم درباره اسرائیلی صحبت می‌کنیم که عامه مردم درباره آن هم‌نظر هستند. در مورد پهلوی و فساد آن دوره نیز طبیعتاً ممکن است دیدگاه برخی مردم نسبت به ۲ سال پیش تغییر کرده باشد، اما عامه مردم مشکل خاصی با اصل سوژه و تعرض رژیم صهیونیستی به زیست بوم ما ندارند. بیشتر افرادی که در اکران‌ها شرکت می‌کردند، درباره دوست داشتن یا نداشتنِ قصه صحبت می‌کردند. شاید در محافل خصوصی‌تر بحث‌های جزیی‌تری مطرح شود، اما برای مردم مسئله این نبود که چون درباره پهلوی صحبت شده است، فیلم را نبینند یا با عصبانیت و حالت دفاعی برخورد کنند.

مجید صالحی، حسن معجونی، هادی کاظمی، بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی بازیگرانی هستند که در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان: محسن ملکی و محمد پایدار، مجری طرح: محمد گودرزی، مدیر فیلمبرداری: داوود محمدی، تدوین: علی گورانی، طراح صحنه: امیرحسین‌ حداد، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح گریم: محسن‌ دارسنج، مدیر تولید: محمداسماعیل کلبی‌آبادی، انتخاب بازیگر: محمدرضا اصلی، دستیار یک کارگردان: علی شجاع، مدیر برنامه‌ریزی: نیما خورشیدی، موسیقی: امید روشن‌بین، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی و سبا کریمیان، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، بدلکاران: عباس اصانلو و مهدی جوزی، عکاس: محمدمهدی دلخواسته، مستند پشت صحنه: کوروش خمسه‌نژاد، مدیر تبلیغات و مشاور رسانه‌ای: زهرا دمزآبادی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و تولید شده در باشگاه فیلم سوره.