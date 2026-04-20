به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه اکران فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» اولین ساخته سینمایی محمد پایدار به تهیهکنندگی محمدجواد موحد، پوستر این اثر با طرحی از محمد تقیپور منتشر شد.
کمدی «تاکسیدرمی» از چهارشنبه ۲ اردیبهشت به سرگروهی سینما آزادی توسط پخش بهمنسبز در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز میکند. مجید صالحی، حسن معجونی، هادی کاظمی، بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی بازیگرانی هستند که در این اثر ایفای نقش میکنند.
در خلاصه داستان «تاکسیدرمی» که در ژانر کمدی-تاریخی ساخته شده، آمده است: «هیچوقت فکر نمیکردم سرنوشتم به سرنوشت یه گوزن گره بخوره ...»
دیگر عوامل «تاکسیدرمی» عبارتند از نویسندگان: محسن ملکی و محمد پایدار، مجری طرح: محمد گودرزی، مدیر فیلمبرداری: داوود محمدی، تدوین: علی گورانی، طراح صحنه: امیرحسین حداد، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر تولید: محمداسماعیل کلبیآبادی، انتخاب بازیگر: محمدرضا اصلی، دستیار یک کارگردان: علی شجاع، مدیر برنامهریزی: نیما خورشیدی، موسیقی: امید روشنبین، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی و سبا کریمیان، جلوههای ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، جلوههای ویژه میدانی: حمید رسولیان، بدلکاران: عباس اصانلو و مهدی جوزی، عکاس: محمدمهدی دلخواسته، مستند پشت صحنه: کوروش خمسهنژاد، مدیر تبلیغات و مشاور رسانهای: زهرا دمزآبادی، مدیر روابط عمومی: سپیده شریعترضوی و تولید شده در باشگاه فیلم سوره.
