اجرای طرح نماد در البرز با همکاری ۹ وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرزین، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در نشست وزارتی ستاد راهبردی نماد که روز یکشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و شورای معاونین در بستر شاد برگزار شد، افزود: دانش آموزان پس از محیط خانه در مدرسه و گروه همسالان قرار می گیرد لذا در طرح نماد که با همکاری ۹ وزارتخانه اجرا می شود پیشگیری در سه محیط خانواده، مدرسه و گروه همسالان حائز اهمیت است.
وی هدف کلی این طرح، را توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیبهای اجتماعی از طریق مداخله به موقع و موثر با استفاده از رویکرد پیشگیری رشدمدار برشمرد که در شرایط جنگی ارائه خدمات لازمه به دانش آموزان از طریق خط نماد ( ۱۵۷۰) از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: در این طرح دانش آموزان با استرس و رفتار پر خطر و در معرض آسیب شناسایی و از طریق مشاوره و کار درمانی تحت مداوا قرار می گیرند.
شعبانی یادآورشد: محافظت همه جانبه از کودکان و نوجوانان در برابر مخاطرات سلامت روان و آسیبهای اجتماعی، علاوه بر ارائه آموزشهای خودمراقبتی به آمادگی برای مداخله بموقع و موثر نیازمند است.
وی ادامه داد: در طرح نماد معلمان، دانشآموزان و والدین آنها با شرکت در دوره های آموزشی در برابر آسیب های اجتماعی که دروران جنگ در بستر شبکه شاد برگزار شده ، شرکت کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز اظهار کرد: در ارائه خدمات باید متناسب با ظرفیتهای نیروی انسانی و منابع مالی برنامهها را بصورت کیفی مدیریت و هدایت کرد.
وی بیان کرد: مدرسه نهادی اجتماعی با کارکرد تربیتی و آموزشی و بستری برای درونی کردن ارزشها و شکل دادن به هویت افراد است.همچنین در مدرسه دانشآموزان باید مهارتهای مقابله با ناملایمات زندگی را بیاموزند تا تابآور شوند.
شعبانی از نماد به عنوان مجموعهای نظام یافته از خدمات و برنامهها شامل آموزش، غربالگری، توانمندسازی و حمایتهای روانی اجتماعی، به منظور مراقبت از دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطرنام برد و تاکید کرد: در این طرح البرز به همافزایی ظرفیتهای بین دستگاهی برای پیشگیری و نیز شناسایی، ارجاع، توانمندسازی، درمان و مددکاری اجتماعی برای دانش آموزان در معرض خطر، پرخطر و دارای فوریت روانی و اجتماعی نیاز به توچه بیشتری دارد.
