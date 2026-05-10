خشم یک کشور عربی از پاکستان به دلیل میانجیگری در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، به نظر می‌رسد تلاش های پاکستان برای ایجاد صلح در منطقه خلیج فارس در سایه تجاوز آمریکا علیه ایران باعث افزایش تنش‌ها با کشور امارات شده است.

در این گزارش تاکید شده است، اخباری مبنی بر اینکه هزاران پاکستانی در هفته‌های اخیر در امارات با اخراج، محدودیت‌های ویزا و سوء رفتار در محل کار مواجه شده‌اند، منتشر شده است. به عنوان مثال حیدر علی بنگاش، راننده تاکسی پاکستانی در امارات به این روزنامه گفت: آنها هیچ دلیلی به ما ندادند. اما ما فهمیدیم تنها جرم ما شیعه بودن است.

بر اساس این گزارش، امارات در سایه نارضایتی از رویکرد دیپلماتیک اسلام‌آباد در قبال بحران منطقه بی‌سروصدا اقدامات علیه کارگران پاکستانی به ویژه شیعیان را تشدید کرده است.

در این گزارش آمده است که مقامات اماراتی از اینکه پاکستان حملات تلافی جویانه موشکی و پهپادی ایران به امارات را به شدت محکوم نکرده است، ناراضی هستند.

همچنین گفته می‌شود ماه گذشته، امارات وام ۳.۵ میلیارد دلاری به پاکستان، تقریباً یک پنجم ذخایر ارزی این کشور را پس گرفته است. عربستان سعودی بعدها با واریز ۳ میلیارد دلار برای حمایت از امور مالی اسلام آباد وارد عمل شد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه پاکستان گزارش‌های مربوط به اخراج‌های دسته جمعی کارگران را رد کرده است. در عین حال مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی سابق پاکستان، به این روزنامه گفت: برای پاکستان مهم است که روابط خوبی با امارات داشته باشد اما نمی‌دانم پاکستان چه مسیر دیگری می‌توانست در جنگ انتخاب کند.