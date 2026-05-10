  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی مشخص شدند

۳ عضو هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رای گیری برای انتخاب رئیس چهار سال آینده فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی که با انتخاب مجدد رضا زارعی همراه بود، رای گیری برای تعیین کارشناسان خبره و نمایندگان هیئت های استانی به عنوان اعضای هیئت رئیسه انجام شد.

بر اساس رای گیری انجام شده افسانه حسامی فر با ۴۵ رای و اقبال افلامی با ۳۴ رای به عنوان کارشناسان خبره انتخاب شدند و ‌زریر حسین زاده با ۳۷ رای نماینده هیئت های استانی شد.

همچنین مقرر شد ۲ سرپرست نایب رئیسی و سرپرست خزانه داری فدراسیون از طرف رئیس فدراسیون مشخص شوند.

کد مطلب 6825457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها