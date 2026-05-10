اعضای هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رای گیری برای انتخاب رئیس چهار سال آینده فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی که با انتخاب مجدد رضا زارعی همراه بود، رای گیری برای تعیین کارشناسان خبره و نمایندگان هیئت های استانی به عنوان اعضای هیئت رئیسه انجام شد.



بر اساس رای گیری انجام شده افسانه حسامی فر با ۴۵ رای و اقبال افلامی با ۳۴ رای به عنوان کارشناسان خبره انتخاب شدند و ‌زریر حسین زاده با ۳۷ رای نماینده هیئت های استانی شد.

همچنین مقرر شد ۲ سرپرست نایب رئیسی و سرپرست خزانه داری فدراسیون از طرف رئیس فدراسیون مشخص شوند.