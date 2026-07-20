به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه این هیئت کوهنوردی استان همدان با تقدیر از فعالیتهای صورتگرفته در استان، اظهار کرد: پویایی هیئت کوهنوردی همدان حاصل فعالیت منظم کمیتهها و نمایندگیهای شهرستانها است و مدیریت استان بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف کلان فدراسیون به شمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتهای شاخص طبیعی همدان افزود: رشتهکوه الوند و پناهگاه یخچال به عنوان یک نماد ملی الگوی موفقی برای سایر پناهگاههای کشور محسوب میشوند و این جذابیت طبیعی همواره کوهنوردان بسیاری را به سمت این استان هدایت میکند.
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی در کوهستان پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تردد بالای کوهنوردان در همدان، شناسایی نقاط حادثهخیز و پیشگیری از حوادث احتمالی باید در اولویت برنامهها قرار گیرد و نصب تابلوهای هشداردهنده، استقرار دائم باشگاهها در ارتفاعات و تحلیل ریشهای علل حوادث، ضرورتهایی است که به افزایش ضریب امنیت کوهنوردان کمک خواهد کرد.
زارعی در پایان بر لزوم ارتقای جایگاه سنگنوردی همدان تاکید کرد و گفت: تعامل سازنده با باشگاههای ورزشی و بازگشت به دوران شکوه سنگنوردی همدان، از برنامههای راهبردی است که باید با جدیت پیگیری شود.
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