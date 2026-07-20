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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

همدان بازوی توانمند فدراسیون در توسعه رشته‌های کوهستانی است

همدان بازوی توانمند فدراسیون در توسعه رشته‌های کوهستانی است

همدان-رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: پویایی هیئت کوهنوردی همدان حاصل فعالیت منظم کمیته‌ها و نمایندگی‌های شهرستان‌ها است و مدیریت استان بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف فدراسیون به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه این هیئت کوهنوردی استان همدان با تقدیر از فعالیت‌های صورت‌گرفته در استان، اظهار کرد: پویایی هیئت کوهنوردی همدان حاصل فعالیت منظم کمیته‌ها و نمایندگی‌های شهرستان‌ها است و مدیریت استان بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف کلان فدراسیون به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شاخص طبیعی همدان افزود: رشته‌کوه الوند و پناهگاه یخچال به عنوان یک نماد ملی الگوی موفقی برای سایر پناهگاه‌های کشور محسوب می‌شوند و این جذابیت طبیعی همواره کوهنوردان بسیاری را به سمت این استان هدایت می‌کند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی در کوهستان پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تردد بالای کوهنوردان در همدان، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پیشگیری از حوادث احتمالی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و نصب تابلوهای هشداردهنده، استقرار دائم باشگاه‌ها در ارتفاعات و تحلیل ریشه‌ای علل حوادث، ضرورت‌هایی است که به افزایش ضریب امنیت کوهنوردان کمک خواهد کرد.

زارعی در پایان بر لزوم ارتقای جایگاه سنگ‌نوردی همدان تاکید کرد و گفت: تعامل سازنده با باشگاه‌های ورزشی و بازگشت به دوران شکوه سنگ‌نوردی همدان، از برنامه‌های راهبردی است که باید با جدیت پیگیری شود.

کد مطلب 6893603

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