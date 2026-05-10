۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اتحادیه اروپا خواستار حفاظت از نمادهای دینی لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انور العنونی، سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به اهانت یک نظامی رژیم صهیونیستی به تندیس حضرت مریم(س) در منطقه‌ای مسیحی‌نشین در جنوب لبنان، بر ضرورت حفاظت از نمادهای دینی و احترام به آزادی ادیان تأکید کرد.

العنونی اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنان از همه طرف‌ها می‌خواهد به دلیل شکننده بودن آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، خویشتنداری کنند.

وی با اشاره به ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار گفت: «بر اهمیت حفاظت از نمادهای دینی و تضمین آزادی دین تأکید می‌کنیم.»

اخیراً تصاویری منتشر شد که در آن یک نظامی صهیونیست در حال قرار دادن سیگار در دهان تندیس حضرت مریم دیده می‌شود؛ اقدامی که خشم گسترده‌ای در میان مسیحیان جنوب لبنان برانگیخت.

پیش از این نیز در ۱۹ آوریل، ویدیوهایی منتشر شده بود که نشان می‌داد یک نظامی صهیونیست با استفاده از تبر، تندیس حضرت مسیح را در شهرک دبل تخریب می‌کند؛ اقدامی که با محکومیت‌های گسترده دینی و سیاسی مواجه شد.

