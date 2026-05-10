۱۵ تن کود شیمیایی تقلبی در آمل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی، با اشاره به کشف و توقیف محموله‌ای بالغ بر ۱۵ تن کود تقلبی نوع سوپرفسفات تریپل در انباری متعلق به یک فرد سابقه‌دار در آمل افزود: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان آمل و هم‌افزایی با فراجا، این محموله کود تقلبی که از منطقه گزنک هراز تحت تعقیب قرار گرفته بود، در نهایت در یک انبار در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: خودروی حمل‌کننده و محموله توقیف شده هم‌اکنون در انبار تعاون روستایی شهرستان آمل مستقر است و انبار مذکور نیز پلمب شد.

پوریانی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود سوپرفسفات تریپل دولتی حدود ۷ میلیون تومان است، ارزش ریالی کود تقلبی کشف‌شده بیش از ۲۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از برخورد قاطع با متخلفان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.